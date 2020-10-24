Сестра Ефремова после суда пожелала «мерзейшей четверке» смерти от COVID-19

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия опубликовала в соцсетях пост, в котором пожелала «этой мерзейшей четверке» смерти от коронавируса за глумление над ее «прекрасным братом», однако спустя некоторое время она удалила запись.

«Замечу апропо, что вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят», – говорилось в удаленном посте Ефремовой, скриншот которого опубликовал в Facebook журналист Олег Лурье.

При этом сестра актера сделала предположение, что не понесла бы наказание за такое преступление, поскольку она «в аффекте». «Я уже пять месяцев в аффекте. Только внутри. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», – написала родственница актера, добавив, что семья артиста сумеет справиться с трудностями, а сам Ефремов «соберется и сдюжит».

В Сети многие сочли, что проклятия адресованы родственникам погибшего Сергея Захарова и их адвокату Александру Добровинскому. При этом, как пишет Лурье, «комментаторы в Facebook поддержали Анастасию Ефремову в ее «праведном» гневе и страшных проклятьях».

«Семья Захаровых – ущербные людишки», «Захаровы и Добровинский продали душу дьяволу за 3 миллиона рублей», «Какая несправедливость, молимся за Мишу!», – пишут поклонники и друзья бывшего актера. Интересно получается: в том, что пьяный и обдолбанный Ефремов убил человека, оказывается, виноваты родственники умершего и их адвокат. А Миша «соберется и выдюжит». … Ну, убил по пьяни какого-то плебея. И ладно: таких много по городу катается, а Миша – он один, великий и единственный, ему можно. Люди! Вы серьезно так думаете?» – возмутился журналист.

Сама Ефремова через некоторые время удалила пост, заявив о слежке за ее страницей в Facebook. «В связи с тотальной слежкой за моей страницей со стороны нехороших людей надо что-то предпринять. То ли совсем закрыть, то ли как-то разобраться с друзьями. … Мишка всегда говорил мне: «Фильтруй базар!», но я так и не научилась», – написала Ефремова в Facebook.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».