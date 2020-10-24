Настоятеля прихода в Ивановской области сняли с должности за нарушения устава

Схиархимандрит Иоанникий снят с должности настоятеля Никольского прихода в селе Чихачево Ивановской области за нарушения устава РПЦ.

«В связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, что привело к крайне негативным последствиям в Никольском приходе, нарушениями норм цстава Русской православной церкви, а также священнической присяги схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода и запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде», – сказано на сайте Кинешемской епархии Московского патриархата.

Отмечается, что епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет паломнические поездки в Чихачево. По информации ТАСС, деятельность Иоанникия проверяет Следственный комитет России после обращения депутата Государственной думы. Сообщается, что паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу и продавать квартиры.

Ранее священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.