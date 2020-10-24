В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России 24 октября 2020, 12:19 Текст: Наталья Ануфриева

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России решил не рекомендовать повторно закрыть границы страны. В штабе сообщили, что ведомство «не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», передает ТАСС. Ранее в Совфеде заявили об отсутствии необходимости закрывать границы России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

