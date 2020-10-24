Москва уличила Запад в попытке сделать Россию изгоем в Антарктике

Россия аргументированно не согласна с идеями, предлагаемыми рядом стран Запада, о создании морских охраняемых районов в Антарктике, однако в ответ на это ее оппоненты пытаются выставить российских рыболовов браконьерами, а саму страну – «изгоем», заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Некоторыми государствами под предлогом охраны природы продвигается идея создания в Антарктиде так называемых морских охраняемых районов. По словам Соколова, такие районы «удивительным образом примыкают к секторам «влияния» этих государств», передает РИА «Новости».

«И вот это настораживает. При этом ряду инициаторов создания морских охраняемых районов, МОРов, такой подход не мешает оставаться главными выгодоприобретателями от эксплуатации морских живых ресурсов Антарктического региона», – отметил он.

По словам Соколова, с самого начала формирования системы МОРов Россия выступала за то, чтобы дать юридически значимое и международно признанное описание того, что такое морской охраняемый район, а также установить четкие критерии формирования их границ.

«Ведь речь идет о запрете там традиционной хозяйственной деятельности, промысла, который идет не одно десятилетие, либо о запрете планируемой хозяйственной деятельности. Мы должны понимать, для чего это делается», – пояснил замглавы Росрыболовства.

Так, если посмотреть на карту вод вокруг Антарктиды, то выяснится, что большая их часть уже закрыта в рамках действующей Конвенции о сохранении морских ресурсов Антарктики (Конвенции АНТКОМ), потому нет рациональных оснований для создания морских охраняемых районов.

Соколов указал и на риски, которые возникнут при создании МОРов. Например, из таких районов уйдут рыболовецкие суда, которые в определенной степени являются и поставщиками научной информации об антарктических водах, а также способны зафиксировать появление судов, ведущих незаконный промысел.

По словам руководителя Росрыболовства, морские охраняемые районы в таком случае станут «великолепной приманкой» для браконьеров. Также будет невозможно отслеживать ситуацию внутри МОРов, что на руку тем, кто захочет вести там незаконную деятельность.

«Поэтому мы, выступая на полях АНТКОМа, всегда пытаемся продвигать свою точку зрения, которую я сейчас обозначил. Но в ответ мы слышим, что Россия ведет себя неконструктивно, что наши требования очень высоки. Но высоки они ровно потому, что все предлагаемое, исходя из разных побуждений – благих или нет, – нарисовать большую территорию и заявить: «Мы спасаем природу», лишено научного обоснования», – подчеркнул он.

Россия выступает за создание «нормальной, понятной системы управления и принятия решений в рамках АНТКОМ», однако в ответ на это оппоненты Москвы пытаются представить ее в качестве нарушителей норм рыболовства в Антарктике.

АНТКОМ – Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, а также Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, которую ратифицировали ведущие страны мира, среди них Россия, страны Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Китай.