Армения заявила о бомбардировке Азербайджаном города в Карабахе

Город Мартуни в Нагорном Карабахе подвергся бомбардировке, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте включили воздушную тревогу, сообщает армянская сторона.

«Город Мартуни подвергается бомбардировке. В Степанакерте включены сирены воздушной тревоги», – цитирует РИА «Новости» сообщение армянского единого информационного центра при правительстве страны.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий и теперь вынужден задействовать последние резервы.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.