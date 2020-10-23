Путин назвал ключевым вопросом экономики увеличение доходов граждан Вся Польша оказалась в «красной зоне» по COVID-19 Путин призвал быть аккуратными с ограничениями на фоне COVID 23 октября 2020, 14:47 Текст: Наталья Ануфриева

Пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, действовать нужно аккуратно, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости». Президент призвал регионы принимать решения о введении ограничений исходя из ситуации по коронавирусу.

