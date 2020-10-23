Путин назвал ключевым вопросом экономики увеличение доходов граждан

Ключевым вопросом на данный момент является увеличение доходов россиян и повышение занятости, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем российский лидер заявил, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому и долгосрочному подъему.

Однако потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции.

Также президент предложил членам правительства рассмотреть задачи, требующие особого внимания со стороны власти и бизнеса на фоне коронавируса.