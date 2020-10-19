Мишустин: Российская экономика прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

Российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих других стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Как и многие страны, в этом году мы столкнулись с новым фактором. Чтобы снизить влияние коронавируса, мы приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», – передает слова премьера ТАСС.

Мишустин добавил, что с начала года инфляция составила чуть более 3%. «Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось, и уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%», – уточнил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что иностранным инвесторам должно быть комфортно развивать бизнес в России.

«Правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности российской юрисдикции. Мы хотим, чтобы иностранным компаниям было комфортно и выгодно развивать бизнес в нашей стране», – сказал Мишустин. «Рассчитываем, что в дальнейшем интерес к российскому рынку будет только расти», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД приводила мнения аналитиков, которые считают, что в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения.