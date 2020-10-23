Национальный герой Азербайджана погиб в Нагорном Карабахе

Национальный герой Азербайджана полковник Шюкюр Нариман оглы Гамидов погиб в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил председатель азербайджанской партии «Народный фронт», бывший госсекретарь республики Али Керимли.

Керимли сообщил в Facebook, что Гамидов был убит во время боев близ населенного пункта Кубатлы. Других подробностей он не привел, передает портал Panorama.

Сообщается, что звание героя Гамидов получил за действия в апреле 2016 года, когда был командиром 706-й бригады второго корпуса.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Затем Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.