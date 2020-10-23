Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавлял 0,15% и достигал отметки 2807,30 пункта, а индекс РТС опускался на 0,09%, до 1154,25 пункта, передает ТАСС.

К 10.10 индекс Мосбиржи находился на уровне 2808,06 пункта (+0,17%), индекс РТС – на 1151,28 пункта (-0,34%).