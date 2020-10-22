Путин: Мы не планируем сокращение Вооруженных сил

В России нет планов по сокращению в Вооруженных силах, предложения Минфина по этому поводу следует считать отражением дискуссии внутри правительства, заявил президент Владимир Путин.

«Никакие решения пока у нас не планируются, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков, это просто одно из предложений Министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», – заявил глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Напомним, Минфин в середине октября направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей. В Минобороны заявили о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала решений о сокращении численности Вооруженных сил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что реакция Минобороны на предложение Минфина о сокращении финансирования оказалась крайне резкой.

Президент в ходе выступления в четверг отметил, что сила государства – не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан. Также он заявил, что настоящую демократию импортировать невозможно, как и настоящее гражданское общество. Кроме того, Путин предупредил, что коронавирус еще не отступил, он по-прежнему представляет серьезную угрозу.