Трамп предположил мнение россиян об американцах

Президент США Дональд Трамп высмеял предположение о том, что Россия якобы может быть причастна к истории с перепиской сына кандидата на пост главы американского государства Джо Байдена. По словам Трампа, в России уже думают, что американцы «чокнутые».

«Этот ноутбук (на котором была найдена переписка) – это катастрофа для них. Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия. Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди», – передает слова американского президента РИА «Новости».

Напомним, СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Тот спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Американская разведка считает, что Россия не причастна к публикациям компромата на Байдена. Аналогичного мнения придерживаются и в Госдепартаменте США.