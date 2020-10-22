Процесс получения гражданства России Наталией Орейро затянулся

Процесс получения российского гражданства актрисой и певицей Наталией Орейро затормозился из-за пандемии, так как многие аргентинские учреждения продолжают оставаться закрытыми, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«И здесь пандемия, к сожалению, оказала свое негативное воздействие. Накануне введения в Аргентине всеобщего обязательного карантина в марте этого года Наталия Орейро посетила посольство и подала соответствующие документы, однако этот «пакет» не был полностью сформирован, каких-то бумаг не хватало. В связи с тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуацией процесс затормозился, так как многие аргентинские учреждения продолжают оставаться закрытыми», – цитирует РИА «Новости» Феоктистова.

«Иными словами, нужные справки нередко приходится добывать чуть ли не «с боем». Надеемся, что популярная актриса и певица в ближайшее время сможет преодолеть эти бюрократические препятствия», – добавил посол.

В мае Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке. В июне певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Позже Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян.