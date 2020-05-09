Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Уругвайская певица и звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке.

Любимая многими актриса, звезда сериала «Дикий ангел» в честь 75-летия Победы исполнила фрагмент композиции Булата Окуджавы из песни «Нам нужна одна победа», сообщает НТВ.

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю!» – подписано видео в аккаунте официального фан-клуба Орейро в Instagram.

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.