Поселки на Камчатке накрыло пеплом с вулкана Безымянный

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Пять кланов вступают в битву за КПРФ

Внутри КПРФ начинается схватка за власть Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Геннадий Зюганов собирается вести КПРФ на предстоящие думские выборы. Но партия сейчас находится в кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба, считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года. Кроме того, отмечают они, на левом фронте у коммунистов появились новые конкуренты. Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

Марк Полимеропулос рассказывает страшные вещи о ФСБ Baltimore Council on Foreign Affairs/Youtube
В американской прессе с новой силой раскручивается «скандал» вокруг истории с бывшим сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом. Этот человек утверждает, что ФСБ облучила его в Москве какими-то волнами – и продолжает облучать в том числе на территории США. Почему для американской аудитории Полимеропулос выглядит как авторитетный эксперт и свидетель, а не городской сумасшедший? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трамп отстает, но выигрывает

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа. Подробности...

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
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Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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    Поселки на Камчатке накрыло пеплом с вулкана Безымянный

    22 октября 2020, 09:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух поселках, сообщает краевой главк МЧС.

    «Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, то жителям села Лазо и поселка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

    Тем временем руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина заявила, что активность вулкана Безымянный на Камчатке может представлять опасность для местной авиации.

    «Согласно спутниковым данным, в настоящее время пепловое облако опустилось на высоту до 5-5,5 тыс. метров над уровнем моря, что может представлять серьёзную угрозу только для полетов местной авиации. Авиационный цветовой код снижен с «красного» до «оранжевого», – сказала Гирина.

    Она отметила, что угрозы для самолетов, пролетающих над Камчаткой по международным трассам, сейчас нет.

    Взрывное извержение вулкана Безымянный завершилось, однако его активность продолжается. Большое облако пепла остается в районе Ключевской группы вулканов, разделившись на северную и южную части.

    Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.

    Напомним, ранее в четверг сообщалось, что система сейсмического мониторинга зафиксировала начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке.


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