Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по COVID-19

Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение созвать на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по борьбе с COVID-19.

«Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19. Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», – написал Мишель в своем Twitter.

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Напомним, число выявленных случаев коронавируса в мире составляет 40 млн 932 тыс. 220, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 млн 282 тыс. 666). Далее следуют Индия (7 млн 651 тыс. 107) и Бразилия (5 млн 273 тыс. 954).

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 700 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.