Анонсирован визит замглавы МИД Турции в Москву

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг посетит Москву, сообщили в турецком дипломатическом представительстве в российской столице.

«Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии», – назвали цель визита замминистра в посольстве, передает ТАСС.

В начале октября в Сирии боевики дважды обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб. До этого в результате теракта в сирийском городе Эль-Баб (провинции Алеппо) на границе с Турцией погибли 17 человек, еще 54 мирных жителя получили ранения.