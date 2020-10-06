Жертвами теракта в сирийском Эль-Баб стали 17 человек

В результате теракта в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией погибли 17 человек, еще 54 мирных жителя получили ранения, сообщил осведомленный источник.

«Количество жертв возросло до 17», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Во вторник заминированная машина была подорвана в городе Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо. Как сообщил сирийский телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на местные источники, автомобиль был взорван рядом с гаражом, расположенным практически в самом центре города.

Эль-Баб и его окрестности находятся под контролем вооруженных формирований поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.

В августе министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что взрыв на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта.