Кабмин проработает вопрос введения в Крыму специального инвестиционного режима

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21 октября, среда | Последнее обновление — 20:03 | vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж
Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка
Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России
Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Российская армия не может позволить себе экономию
Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
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Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну
Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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США уничтожили помощь из России
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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