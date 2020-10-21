Путин поручил проконтролировать безопасность водоводов для жителей Крыма Кабмин проработает вопрос введения в Крыму специального инвестиционного режима 21 октября 2020, 19:37 Текст: Алексей Дегтярев

Правительство прорабатывает введение в Крыму и Севастополе специального инвестиционного режима, сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин. «Владимир Владимирович, мы ведем проработку вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала», – приводит слова Хуснуллина ТАСС. Также в ходе беседы глава государства поручил вице-премьеру проконтролировать, чтобы водоводы для обеспечения водоснабжения Крыма не нанесли ущерба местным жителям. Напомним, 11 октября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях