Путин поручил проконтролировать безопасность водоводов для жителей Крыму

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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
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Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...

Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Путин поручил проконтролировать безопасность водоводов для жителей Крыму

    21 октября 2020, 18:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать, чтобы водоводы для обеспечения водоснабжения Крыма не нанесли ущерба местным жителям.

    «Вот те водоводы, которые предполагается строить для снабжения водой Севастополя из некоторых водоемов, реализация этих проектов не нанесет ущерба экологии, не нанесет ущерба домохозяйствам, не поставит ли в сложное положение людей, которые проживают в этой зоне?» – спросил Путин Хуснуллина, передает РИА «Новости».

    «Владимир Владимирович, мы внимательно все учли, со всеми согласовали», – сказал ему Хуснуллин, добавив, что была проделана «непростая работа», и первоначальные предложения затрагивали интересы некоторых граждан. «Мы сняли все эти вопросы. Никакого ущерба ни для экологии, ни для пользователей других, которые находятся вдоль этих водоемов, произведено не будет. Мы все это учли, согласовали с регионами», – сказал вице-премьер.

    «Отлично. Вы когда поедете в регион, имейте в виду это обстоятельство и с людьми тоже поработайте, пообщайтесь», – попросил его Путин.

    Хуснуллин сообщил, что «Росгеология» до конца года намерена пробурить в Крыму 30 скважин. «До конца года до 10 буровых установок <...> будут работать, сейчас уже шесть работают, будет пробурено 30 скважин, из них 22 скважины, Владимир Владимирович, уже будут подавать воду в сеть», – цитирует вице-премьера ТАСС.

    Он добавил, что ситуация с недостатком воды сохранится в Крыму и в четвертом квартале 2020 года.

    Глава государства подчеркнул, что обеспечения Крыма водой важно для жителей полуострова, туристов и бизнеса. «Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее», – указал Путин.

    Он отметил, что «без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно». Президент напомнил, что в начале октября поручил подготовить предложения по надежному водоснабжению Крыма, после чего правительство приняло соответствующие решения и определило источники финансирования в объеме почти 50 млрд рублей.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

    Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.


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