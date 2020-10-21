Нападки на российскую вакцину от COVID-19 сравнили с атаками животных на водопое

Геополитическое противостояние вокруг вакцины от COVID-19 и попытки подорвать доверие к российской вакцине напоминают борьбу животных у водопоя, которые атакуют друг друга, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Я думаю, для участников очень интересен пример вакцинной битвы как вообще пример геополитического противостояния. Потому что оно стало действительно токсичным, мы надеялись бы, что не будет такого противостояния, и вот оно происходит», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».

«И я хотел раньше приводить аналогию, что животные на водопое – они не атакуют друг друга, я смотрел много диснеевских мультиков, и там они не атакуют друг друга. Но я проверил, на самом деле животные на водопое атакуют друг друга. И что происходит сейчас – это люди с эпидемией коронавируса геополитически пытаются атаковать в том числе российскую вакцину, пытаются подорвать к ней доверие, причем различными способами», – продолжил глава РФПИ.

Он напомнил, что как только РФПИ вышел на рынки с тестами для определения коронавируса, «сразу получил очень много атак». «И я удивился, потому что мы присутствуем в логистике, в интернете, в энергетике и так далее. Никогда не было так много атак, и я понял, что в фармацевтике люди не любят новых игроков. Когда ты выходишь с чем-то новым, существующие игроки различными способами пытаются тебя задавить, удушить, не дать», – объяснил он.

«Мы потом увидели то же самое с нашим препаратом («Авифавир» – прим. ВЗГЛЯД): мы изобрели препарат, который спасает жизни, мы получили 500 негативных заказных статей, пытающихся уничтожить этот препарат. И после того, как Япония подтвердила, что он эффективен, никто не извинился, никто не сказал: «Вы знаете, мы вас атаковали, что Япония не зарегистрировала, а сейчас Япония подтвердила, простите, пожалуйста», – посетовал Дмитриев.

В свою очередь директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна. «Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая ее часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело», – сказал Максютов.

Тем временем глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об «очереди из производителей», которые хотят делать и продавать вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». «Сейчас фактически выстроилась очередь из производителей, которые хотят попасть в наше регистрационное досье. Формально попадание в регистрационное досье дает возможность выпускать этот препарат, выходить с ним в гражданский оборот, то есть, по-простому, продавать его», – сказал Гинцбург.

На ваш взгляд Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса? Да, всех граждан

Да, только граждан из групп риска

Нет, вакцинация должна быть добровольной



В августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.