ФСБ задержала участников банды Басаева и Хаттаба

В России задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили свыше 280 человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД, СК и при силовой поддержке Росгвардии задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 года рождения, и Якубов Загир, 1977 года рождения, – участники вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района республики Дагестан, не понесшие за это уголовного наказания», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

Задержанных подозревают в совершении преступлений по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ведомство намерено ходатайствовать об аресте Майлубаева и Якубова.

В июне в России задержали других членов банды Басаева и Хаттаба по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

В августе-сентябре 1999 года бандиты под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба провели вооруженный мятеж в Дагестане, там погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских.

В начале июня суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.