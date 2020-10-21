Инфекционист рассказал об осложнениях хронических заболеваний после COVID-19

Коронавирус в первую очередь обостряет заболевания легких, сердечно-сосудистые и эндокринные, заявил бывший главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев. При этом он уточняет, что не всегда понятно, умер человек от какого-то хронического заболевания или COVID-19.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Утверждается, что причиной смерти стало обострение хронического заболевания.

Напомним, в мае текущего года священнослужитель переболел коронавирусной инфекцией. 29 сентября стало известно о его госпитализации, но ухудшение самочувствия не стали связывать с COVID-19, поскольку у протоиерея «много хронических заболеваний».

«Коронавирус коварен, мы видим, что все время появляются какие-то новые симптомы: поражение головного мозга, органов чувств, сердца, печени, мочевыделительной, нервной систем – последствия могут быть разные, это все есть. И здесь сразу становится понятно, почему чаще умирают старики – потому что имеют большое количество сопутствующих хронических заболеваний, – говорит Малышев.

Врач объясняет, что зачастую эти хронические заболевания обостряются, поэтому и течение коронавирусной инфекции становится тяжелым. Он также подчеркивает, что иной раз очень трудно понять, в чем именно причина смерти: толи поспособствовал сам коронавирус, толи причиной стало обострение какого-то заболевания хронического.

«В первую очередь коронавирус обостряет заболевания легких и сердечно-сосудистые заболевания. Безусловно, эндокринология, сахарный диабет известно, что тоже способствуют ухудшению состояния больного коронавирусом. Также известно, что в несколько раз тяжелее течение, и даже летальных исходов больше у лиц с избыточным весом», – рассказывает Малышев.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург дал пациентам с ожирением несколько советов, как похудеть, чтобы снизить риски осложнений и летальности в случае заражением коронавирусной инфекцией.