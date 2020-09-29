Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали

У протоиерея Димитрия Смирнова ухудшилось самочувствие, его срочно госпитализировали, сообщают СМИ.

Источник телеканала «Царьград», знакомый с ситуацией, сообщил, что Смирнов был госпитализирован, однако пока неясно, в каком состоянии находится священнослужитель.

При этом источники не связывают ухудшение самочувствия Смирнова с коронавирусом.

«Отец Димитрий госпитализирован, он в больнице. Это не COVID. У него много хронических заболеваний, он в пожилом возрасте», – сообщил, в свою очередь, собеседник РИА «Новости».

Напомним, в мае сообщалось, что у протоиерея подтвердили коронавирус. В конце того же месяца его выписали из больницы.

При этом священник объяснял, какую пользу видит в том, что людям пришлось столкнуться с угрозой коронавируса.