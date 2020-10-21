Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания, сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», – цитирует ТАСС Лукьянова.

О смерти бывшего председателя комиссии, протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова стало известно в среду, 21 октября. Он скончался в возрасте 69 лет.

Напомним, 8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19. После излечения от коронавируса Смирнова выписали из больницы. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.

Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Пост председателя комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей занимал с 2013 года. В августе 2020 года Смирнов освобожден от должности председателя и назначен почетным председателем комиссии.

Протоиерей был награжден орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени (2011), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2019) Русской православной церкви. В 2019 году он был удостоен Патриаршей грамоты.

Смирнов был известен своей консервативной позицией и соответствующими высказываниями, в том числе по вопросам абортов и незарегистированных браков. В частности, протоиерей предлагал ввести налог на бездетность или малодетность, заявлял, что женщины «слабее умом, чем мужчины». В середине апреля он называл коронавирус «чрезвычайно полезным явлением» для души и посоветовал нуждающимся в период самоизоляции просить милостыню, но не деньги, а «крупы горсточку».