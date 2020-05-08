Протоиерей Смирнов госпитализирован с подозрением на коронавирус

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который называл коронавирус «чрезвычайно полезным явлением» для души, попал в больницу с подозрением на заражение.

Состояние 69-летнего Смирнова оценивается как стабильное. Недавно он перенес операцию и из-за возраста входит в группу риска, передает «Интерфакс».

За последнее время с инфекцией были госпитализированы несколько известных московских священнослужителей – протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

Ранее протоиерей Смирнов заявил, что коронавирус – это «чрезвычайно полезное явление», поскольку «эгоизм стал ужиматься, и вместо него активизируется волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Напомним, протоиерей заявлял, что в период самоизоляции нуждающиеся могут просить милостыню, но не деньги, а «крупы горсточку». Позднее он назвал шуткой свое высказывание.

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