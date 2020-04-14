Смирнов назвал шуткой свое высказывание о милостыне для малоимущих

Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему, по его мнению, малоимущим россиянам нужно просить милостыню.

«К сожалению, у наших журналистов не развито чувство юмора. Они создают продукт, над которым нужно всем улыбаться, а потом выдают это за какое-то заявление. Нет ни ума, ни чувства юмора», – сказал Смирнов телеканалу 360.

Он отметил, что его рекомендация о милостыне была шуткой, и раскритиковал журналистов, воспринявших слова всерьез.

Напомним, на телеканале «Союз» Смирнов заявил, что в период самоизоляции нуждающиеся могут просить милостыню, но не деньги, а «крупы горсточку».

За сутки в России зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса.

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