Патриарх Кирилл сообщил, что не придет на отпевание протоиерея Смирнова

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерея Димитрия Смирнова, заявив, что из-за карантина не сможет лично принять участие в его отпевании.

«С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, почетного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. <...> Скорблю, что лично не смогу принять участие в отпевании почившего пастыря по причине нахождения на карантине по указанию врачей», – отметил патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ.

По его словам, Смирнов больше 40 лет «с ревностью совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры».

Патриарх Кирилл напомнил о том, что священнослужитель в свое время возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, а также работал в Церковно-общественном совете по защите от алкогольной угрозы, состоял членом Межсоборного присутствия и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Во вторник стало известно, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. Сообщалось, что отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя.

Напомним, 8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.