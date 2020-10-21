Названы дата и место отпевания протоиерея Димитрия Смирнова

Отпевание почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Отпевание предварительно назначено на пятницу в храме Христа Спасителя после литургии. Отпевает митрополит Дионисий», – сказал РИА «Новости» представитель отдела.

Предположительно, литургия начнется в 08.30, отпевание – в 10.00 мск. В храм смогут прийти желающие молитвенно проститься с протоиереем.

Напомним, во вторник стало известно, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался от хронического заболевания.

8 мая Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.