В Кремле отреагировали на данные о смерти ростовских пациентов из-за нехватки кислорода

Информация в СМИ о смерти пациентов с коронавирусом в ростовской больнице из-за нехватки кислорода тревожная, однако в Кремле рассчитывают, что власти Ростова-на-Дону проведут необходимое разбирательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается информации по Ростову – да, это очень тревожная информация, мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в различных регионах могут встречаться проблемы, поскольку рост количества инфицированных действительно очень большой.

«К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам», – заявил Песков.

Также он отметил, что в последние несколько дней было поставлено несколько «печальных рекордов» по приросту заболеваемости и количеству смертей. «Эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий», – добавил он.

В свою очередь замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова опровергла сообщения о смерти пациентов из-за сбоя с поставкой кислорода в госпитале. По ее словам, аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, в больнице не было, ппричины смерти пациентов устанавливают патологоанатомические службы.

«На сегодняшний день предписаний о ненадлежащем лечении пациентов в этом и других госпиталях администрация не располагает», – отметила она.

Ранее местные СМИ сообщили, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку информации.