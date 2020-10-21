Названа категория людей, для которых будет неэффективна вакцина от коронавируса

Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

«В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии», – подчеркнул Зоран Миланович Antonio Bat/EPA/ТАСС
Президент Хорватии Миланович резко раскритиковал участие своей страны в геополитическом проекте «Триморье» – он нужен американцам и вреден для хорватов, поскольку может поссорить их с Россией. Почему для полноправного члена НАТО, прежде ориентированного на Вашингтон, отношения с Москвой оказались столь ценны в условиях, когда Россию воспринимают как союзника прежде всего Сербии, к которой у хорватов кровавый счет?  Подробности...
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У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
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Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
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    Названа категория людей, для которых будет неэффективна вакцина от коронавируса

    21 октября 2020, 11:28

    Текст: Евгения Шестак

    Вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной для людей с иммунодефицитом, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

    По его словам, нарушения иммунологической реактивности связаны с трудностями в выработке антител. Альтштейн объяснил также, что выделить конкретные группы людей по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям непросто, передает «Ura.ru»

    «Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», – добавил он.

    При этом он выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

    Напомним, во вторник директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу.


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