Названа категория людей, для которых будет неэффективна вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной для людей с иммунодефицитом, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, нарушения иммунологической реактивности связаны с трудностями в выработке антител. Альтштейн объяснил также, что выделить конкретные группы людей по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям непросто, передает «Ura.ru».

«Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», – добавил он.

При этом он выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Напомним, во вторник директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу.