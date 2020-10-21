Умер протоиерей Димитрий Смирнов Жителю Уфы диагностировали беременность 21 октября 2020, 08:37 Текст: Евгения Шестак

Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу, ошибочную запись он обнаружил в истории болезни. «Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» – написал мужчина во «ВКонтакте». Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21. Он попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию. Тем временем Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента, сообщил «Башинформ». В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.

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