Минобороны Армении оценило ситуацию в Нагорном Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян оценил ситуацию на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Нагорном Карабахе.

«Сегодня с утра подразделения ВС Азербайджана возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции», – приводит слова Ованнисяна РИА «Новости».

Он добавил, что карабахские подразделения в течение дня сбили несколько азербайджанских беспилотников, в том числе выпущенный в сентябре 2020 года турецкий «Байрактар».

«Сейчас ситуация также напряженная, бои продолжаются, но не с такой интенсивностью», – отметил Ованнисян.

Представитель Минобороны Армении добавил, что азербайджанские ВС используют ставшую обычной тактику, при которой «диверсионные группы проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, распространяют новости, в первую предусмотренные для собственного общества». «Эта тактика, перенятая от террористических формирований... Есть населенные пункты, которые 10-15 дней назад они (азербайджанские ВС) заявили занятыми, однако ими не контролируются… Ситуация стабильная, определенные скопления или диверсионные действия не означают успеха войск», – сказал представитель Минобороны Армении.

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку города Зангилан и 24 сел в Карабахе. Позже Армения заявила об отступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Карабаха около иранской границы. В Азербайджане не подтвердили сообщения армянской стороны об отступлении на юге Карабаха.

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Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.