Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе

Город Зангилан, а также 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах перешли под контроль армии Азербайджана, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан – наш», – передает ТАСС его обращение к народу на телеканале АзТВ.

При этом Алиев заявил, что вооруженные силы страны уничтожили четыре зенитно-ракетных системы ВС Армении с начала боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.

«Недавно в своем обращении я говорил о двух уничтоженных системах С-300. Теперь их уже четыре», – передает РИА «Новости» его слова.

После договоренностей Армении и Азербайджана бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.