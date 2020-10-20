МИД назвал бездоказательными заявления о «преднамеренном отравлении» Навального

Отсутствие в докладе ОЗХО по итогам исследований биоматериалов Алексея Навального сведений об отравляющих веществах свидетельствует о безосновательности утверждений о якобы имевшем место преднамеренном отравлении блогера, заявили в российском МИД.

«Обратили внимание на распространенный с подачи Берлина закрытый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследований в двух назначенных лабораториях биоматериалов Алексея Навального, отобранных специалистами ОЗХО в клинике Charitе в сентябре сего года», – говорится в комментарии департамента информации и печати МИД на сайте ведомства.

В сообщение отмечается, что из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ. По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия, указали в МИД.

«Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов. Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в Томске», – говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что «утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями».

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.