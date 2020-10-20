Саакашвили пообещал выдворить миллиардера Иванишвили в Россию

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил, что в случае победы его «Единого национального движения» на выборах в парламент Грузии 31 октября лидер ныне правящей «Грузинской мечты» миллиардер Бидзина Иванишвили будет выдворен в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия покинет один человек. Пусть убирается к своим хозяевам в «Газпром» в Москву», – заявил Саакашвили в видеобращении к сторонникам во вторник. «Абсолютное большинство в стране – на нашей стороне», – заявил экс-президент Грузии.



Он также отметил, что лично не намерен бороться за кресла, сообщив об отказе от должности премьер-министра Украины, которую ему предлагал президент этой страны Владимир Зеленский.



Между тем, согласно обнародованным накануне данным опроса британской компании Survation, правящая «Грузинская мечта» наберет на выборах в парламент 31 октября 55,6% голосов, а «националы» – 19,8%. Другие грузинские оппозиционеры говорят, что Саакашвили своими действиями и заявлениями разрушает их единство в преддверии выборов.

Ранее Саакашвили призвал соотечественников изъять деньги из бизнес-центра миллиардера Иванишвили, чтобы «спастись от голода» в условиях коронавируса.