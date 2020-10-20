Оппозиция в Белоруссии заявила о планах Лукашенко не выдвигаться на новый срок

Белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский сообщил, что президент республики Александр Лукашенко якобы пообещал не выдвигаться на новый срок после принятия новой конституции.

«Он дал слово всем участникам круглого стола (на встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО – прим. ВЗГЛЯД), что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты. Он сказал, что строил Белоруссию так, как это видел, что не считает, что делал плохо – вылизал все малые города, сохранил промышленный потенциал, и попросил улучшить ситуацию – закрепить демократические изменения в Основном законе», – приводит слова Воскресенского Tut.by.

Лукашенко в ходе диалога с оппозицией якобы заявил, что предложил внести в конституцию поправку, ограничивающую число сроков президента до двух, добавил оппозиционер.

В начале октября президент Белоруссии в субботу несколько часов беседовал в следственном изоляторе с членами координационного совета оппозиции на тему предстоящей реформы конституции. Содержание разговора решили не разглашать. Как пояснил белорусский лидер, «страна живет под лозунгом «Даешь диалог».

После встречи с Лукашенко двум арестованным представителям белорусской оппозиции изменили меру пресечения, в том числе был отпущен Воскресенский.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.