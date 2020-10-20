В Крыму приоритеты Зеленского сравнили с полетом на Луну

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским приоритеты по возвращению Крыма являются нереалистичными, с таким же успехом можно говорить о полетах на Луну, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно, что в приоритете полететь на Луну. Украина находится в тяжелейшей ситуации, мы это доподлинно знаем, беспросветная нищета, тяжелейшая экономическая ситуация, отсутствие элементарных социальных гарантий, а украинские власти начинают заниматься проблемой полета на Луну», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, Зеленского должны больше заботить не чужие территории, а проблемы внутри своей страны.

Напомним, Зеленский заявлял, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами. Во вторник Зеленский заявил, что ответственные «за сдачу Крыма без боя» должны понести соответствующее наказание. Он подчеркнул, что Украина формирует свою боеспособную армию, которая способна защитить население и на суше, и на воде, и в воздухе, а также в киберпространстве.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО и может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области.