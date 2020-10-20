Зеленский заявил о переговорах с Европой о поставках вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины от коронавируса и рассчитывает получить препарат, как только он будет готов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы обсудили с европейскими партнерами поставки вакцины, как только она появится», – цитирует ТАСС Зеленского.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.