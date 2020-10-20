В России испытали систему оповещения населения «Орало»

Российская телевизионная и радиовещательная сеть в Костроме провела испытания системы селективного оповещения населения «Орало», сообщили в пресс-службе РТРС.

«19 октября в Костроме прошли первые испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения «Орало», разработанной в РТРС», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Устройство предназначено для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Название было выбрано из-за звуковых характеристик аппарата. Усилитель мощностью 130 дБ позволяет оповестить всех в радиусе 300 метров. Громкость сравнима с шумом взлетающего самолета, работой отбойного молотка.

«Использование новой системы позволит обеспечить максимальный охват граждан сигналами оповещения, повысить качество и оперативность реализации мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. Порядок использования устройства такой: в региональном ситуационном центре принимается решение по оповещению, управляющий сигнал в составе первого мультиплекса передается на наземные ретрансляторы и далее в эфир, «Орало» распознает управляющий сигнал в общем потоке и выполняет команду», – уточнили в РТРС.

Сигнал с телебашни в городе перешел на 10 специализированных устройств, размещенных в разных районах города. Устройства передали сигнал сирены и сообщение «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения». Его также транслировали в эфире 10 каналов и трех радиостанций.