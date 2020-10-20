Правительство не поддержало поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала поправки сенаторов во главе с Еленой Мизулиной в Семейный кодекс, направленные на укрепление института семьи.

В тексте проекта заключения правительства говорится, что «в случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», передает ТАСС.

Указывается, что документ предусматривает изменение оснований для ограничения или лишения родительских прав, «изменение концепции отобрания ребенка у родителей», а также установление предельного размера вознаграждения по договору опеки (попечительства) за счет доходов от имущества ребенка.

«Указанные инициативы не соответствуют интересам ребенка и защите его прав», – считают в правительстве.

В кабмине добавили, что «вводимые законопроектом понятия носят неопределенный характер, в связи с чем требуется приведение их в соответствие с уже используемой в законодательстве России терминологией».

«Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом», – отметили там.

По мнению комиссии, в законопроекте также не решен вопрос о порядке финансирования предлагаемых полномочий полиции и региональных властей и отсутствует оценка объемов и источников расходов, необходимых для реализации документа.

«Правительство не поддерживает законопроект», – говорится в проекте заключения.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по поправкам в Семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Еленой Мизулиной.