ДНР пообещала пойти «своим путем» в случае несоблюдения «Минска» Украиной

В случае отказа Киева от выполнения Минских соглашений, Донбасс пойдет своим путем согласно своей внутренней повестке, заявила полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова.

Так она прокомментировала заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о поиске новых решений конфликта в регионе, передает Донецкое агентство новостей.

«Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения – это ее право и внутреннее дело. Только вот республик эта бурная деятельность точно не будет касаться – мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой», – сказала Никонорова.

По ее словам, Резников делает заявления в противовес президенту Украины Владимиру Зеленскому, который на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года лично подтвердил приверженность украинского государства Комплексу мер и другим документам минского пакета.

Также она отметила, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, а предлагает подписать новые, удобные Украине.

«Хотим дать совет тем субъектам международных отношений, с которыми Украина желает заключать соглашения: нужно очень хорошо подумать, прежде чем довериться подписанту в лице Киева, который после достижения договоренностей затянет их выполнение на 6 лет, а потом просто откажется от своих обязательств и уйдет подписывать нечто новое с кем-то другим», – подчеркнула Никонорова.

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов после заседания в режиме видеоконференции заявил, что Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, Грызлов заявлял, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Он также обвинил Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы, а также предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.