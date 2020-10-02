Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,54%, до отметки в 77,79 руб., курс евро прибавил 0,48%, достигая 91,3 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на отметке в 77,87 руб. (+0,65%), а курс евро - на 91,38 руб. (+0,57%).

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