В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 49 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию. Общее число вирус-положительных пациентов в городе – 367629. Сооощается, что 275648 человек вылечились, 6058 скончались, передает ТАСС. Днем ранее умер 51 пациент с с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, московские власти не исключают дальнейших точечных ограничений на фоне распространения коронавируса, но не видят необходимости в принятии более жестких мер. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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