В МИД назвали бездоказательными заявления США о «российских» кибератаках

Обвинения Вашингтона и Лондона в причастности «российских хакеров» к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию, заявил источник в российском МИД.

«Подобные заявления уже надоедает комментировать. Характерна бездоказательность и бессмысленность приписываемых России акций», – сказал источник РИА «Новости».

Он подчеркнул, что подобные заявления звучат с целью «создания антироссийской атмосферы», и направлены на внутреннюю аудиторию, в том числе в контексте предвыборной кампании в США.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров также выразил мнение, что заявления британских властей не имеют оснований.

«Делать нам больше нечего, как устраивать кибератаки на Олимпиаду. Причем японская даже не состоялась еще», – сказал сенатор, отметив, что пакет антироссийских санкций исчерпал себя и видимо «нужно обновление».

Джабаров подчеркнул, что хакеры работают по сему миру, преследуя свои цели. От них страдают многие государства. «Американские хакеры постоянно атакуют органы госвласти России», – сказал законодатель.

В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица якобы являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что разведка России якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Напомним, вирус NotPetya, известный также как Petya, в 2017 году атаковал тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти, Башнефти и компьютеры правительства США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США, Австралии, Канаде и Дании. В Кремле заявили, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.