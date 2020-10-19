В Ростуризме оценили потери из-за закрытия границ

Ущерб российской туротрасли из-за закрытия границ в этом году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам. Окончательные цифры будут ближе к концу года. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие», – сказала Догузова в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин сообщил, что въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.