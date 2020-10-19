Загитова отказалась от выступлений на турнирах до конца года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет участвовать в турнирах в 2020 году.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», – передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что Загитова рассматривает возможность возвращения к выступлению на соревнованиях в следующем сезоне.

В начале октября стало известно, что фигуристка пропустит Гран-при сезона-2020/21 в Москве.

Ранее спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной России из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.