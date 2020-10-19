В РПЦ призвали уважать право родителей на отказ от прививок детей

Родители должны иметь право на отказ от профилактических прививок детей, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

«Мы должны строго уважать право, в том числе родителей несовершеннолетних детей, на свободу принятия медицинских решений, в том числе право на отказ от профилактических прививок. Необходимо принять законодательные меры, чтобы сделать невозможным неправомерное давление на родителей при принятии ими медицинских решений, в том числе решения о профилактической вакцинации, и в частности предусмотреть административную ответственность за такое давление», – сказал Лукьянов на круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний», передает ТАСС.

«Необходимо принять законодательные меры, гарантирующие доступность общего и дополнительного образования в избранной родителями форме для всех детей и исключающие дискриминацию детей в этой области в связи с их иммунным статусом и законными медицинскими решениями их родителей», – подчеркнул он.

По его мнению, в связи с этим целесообразно было бы внесение в административный кодекс более общей нормы о наказании должностных лиц за нарушение прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь.

Священник выразил мнение, что российское общество должно быть ознакомлено с паспортом и полным составом всех препаратов, использующихся для иммунопрофилактики. Также, по его словам, должны быть существенно повышены компенсации и выплаты, связанные с возникновением поствакцинальных осложнений и их последствий.

«Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики – это очень важно именно с точки зрения Русской православной церкви – компонентов с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека», – добавил Лукьянов.

Ранее Минпросвещения заявляло, что не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса.

В июне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией.