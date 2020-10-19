Лавров призвал остановить бои в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе необходимо прекратить, а также следует перестать нагнетать конфронтационную риторику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Министр рассказал, что проинформировал коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе, и какие шаги предпринимает Москва, передает РИА «Новости».

«Убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий – немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий. Следующий абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия надеется на скорое согласование механизма контроля за перемирием в Карабахе.

«Для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле - необходимо установление, создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим активно мы работаем, в том числе наше министерство обороны, прежде всего, с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм», – отметил Лавров.

Кроме того, министр призвал немедленно прекратить боевые действия в НКР. «Абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, – это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам, и, конечно же, это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов РФ, США и Франции как глав государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие», – заявил глава МИД России.

«После встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, это неприемлемо», – добавил Лавров.

«В пределах достижимого на сегодняшний исторический момент, по-моему, мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечить надежность и безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий», – уточнил министр иностранных дел.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. В понедельник Азербайджан заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.