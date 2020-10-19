Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,07% и достиг 2797,65 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1131,43 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индексы перешли к росту. Так, индекс Мосбиржи находился на отметке в 2807,07 пункта (+0,27%). Индекс РТС торговался на уровне 1134,75 пункта (+0,17%).